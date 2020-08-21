Apple посвятила Азербайджану пост на своей официальной странице в Instagram

Американская корпорация Apple представила снимки азербайджанского фотографа Ризвана Багирли на официальной странице в Instagram.

Как передает Day.Az, локацией в публикации указан Азербайджан.

"В каждую фотографию заложен жизненный урок, если вы найдете время остановиться и полюбоваться. Иногда нужно перестать двигаться в одном и том же направлении, не задумываясь ежедневно. Иногда необходимо отвлечься от напряжения дня и посмотреть на цвет заходящего солнца, попрощаться с усталостью вместе с ним. Встаньте перед историческим местом, куда вы пришли, чтобы увидеть прошлое и извлечь из него уроки, и замолчите", - такой комментарий оставлен Apple к фотографиям.