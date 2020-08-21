В Азербайджане завоевало популярность приложение "Мобильный нотариат"

В Азербайджане ежедневно выполняется свыше 10 тысяч нотариальных действий.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный консультант Главного нотариального и регистрационного управления министерства юстиции Заур Гусейнов.

По его словам, в последнее время наблюдается высокий интерес к программе "Мобильный нотариат".

"Выпущенное в прошлом году мобильное приложение "Мобильный нотариат" было встречено гражданами с доверием. Приложение скачали свыше 60 тысяч пользователей. В том числе посредством данной программы было выполнено 20 тысяч нотариальных действий", - сказал Гусейнов.