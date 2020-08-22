В Баку и ряде районов Азербайджана приостановлена работа общественного транспорта

В выходные дни в 13 городах и районах, где действует ужесточенный особый карантинный режим, общественный транспорт работать не будет.

Как передает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.

В соответствии с постановлением, с 00:00 22 августа до 06:00 24 августа в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сальянском районах работа общественного транспорта приостанавливается.

Отметим, деятельность Бакинского метро также приостановлена до 31 августа.