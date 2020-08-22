Тяжелое ДТП в Баку: Range Rover вылетел на тротуар и сбил насмерть пешехода

В Сураханском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на, авария произошла в поселке Амирджан.

Автомобиль марки "Range Rover", управляемый Абдуллаевым Намиком Эвез оглу 1950 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "Mercedes". От силы удара "Range Rover" вылетел на тротуар и перевернулся, сбив насмерть пешехода Шукюрова Эмина Рамиз оглу 2002 года рождения.

Водитель "Range Rover" Н.Абдуллаев получил тяжелые травмы и был помещен в городскую больницу номер 3.

По факту ведется расследование в Сураханском районном управлении полиции.