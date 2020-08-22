Расследуется вопрос свадьбы сына экс-депутата

МВД Азербайджана прокомментировало свадьбу внучки президента НАНА Рамиза Мехтиева, которая состоялась 18 августа в Новханы.

Как сообщил Day.Az начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, что в социальных сетях распространилась информация о том, что певица Нушаба Мусаева отпраздновала день рождения в ресторане Amore в Сумгайыте в нарушение режима особого карантина.

"В результате проведенных расследований данная информация подтвердилась. Согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, владелец ресторана Огтай Мирзаев был оштрафован на 3000 манатов, певица Нушаба Мусаева и присутствовавшие на дне ее рождения оштрафованы на 200 манатов.



Что касается того, что бывший депутат Ильхам Алиев организовал свадебное торжество для сына в своем загородном доме в поселке Новханы, то этот вопрос также расследуется нами. Соответствующее решение будет принято в зависимости от результатов", - сказал Эхсан Захидов.