В Азербайджане резко похолодает

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, кое-где пройдут кратковременные дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру станет слабее, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-20, днем 21-24, в Баку ночью -18-20, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 754 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона сильный северо-западный ветер к вечеру станет умеренным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 23-24 градуса тепла.

В регионах Азербайджана 23 августа местами пройдут грозовые дожди, кое-где интенсивного характера, ожидается град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 17-20, днем - 22-26, в горах ночью - 4-7, днем - 7-11 градусов тепла.