https://news.day.az/society/1264394.html Организатор скандальной свадьбы в Баку, зять Рамиза Мехтиева арестован на 15 суток - ВИДЕО
Организатор скандальной свадьбы в Баку, зять Рамиза Мехтиева арестован на 15 суток - ВИДЕО
Зять Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы.
Как сообщает Day.Az, суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).
Согласно решению, им назначен административный арест на срок 15 суток.
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