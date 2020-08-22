Организатор скандальной свадьбы в Баку, зять Рамиза Мехтиева арестован на 15 суток

Зять Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы.

Как сообщает Day.Az, суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Согласно решению, им назначен административный арест на срок 15 суток.