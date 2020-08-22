Азербайджанский бизнесмен удостоен ордена Почета в Беларуси

Министр иностранных дел Владимир Макей от имени Президента Беларуси вручил орден Почета известному азербайджанскому бизнесмену и инвестору Васифу Исмаилову.

Как передает Day.Az, компания Васифа Исмаилова построила большое количество зданий и сооружений в Минске и Могилеве. Завершается возведение крупного объекта в Бобруйске, ведется подготовка проекта по строительству жилого комплекса "Бакинский квартал" в белорусской столице.

В 2013 году компанией построен комплекс зданий посольства Беларуси в Азербайджане. Бизнесмен также активно участвует в благотворительных программах как у себя на родине, так и в Беларуси.

За значительный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном Васиф Исмаилов был удостоен ордена Почета. Это решение закреплено указом Президента Беларуси от 21 ноября 2019 года. А сегодня награда была вручена ему министром иностранных дел Владимиром Макеем.