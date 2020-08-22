https://news.day.az/society/1264418.html Зять Рамиза Мехтиева в наручниках доставлен в изолятор - ВИДЕО
Зять Рамиза Мехтиева в наручниках доставлен в изолятор - ВИДЕО
В Абшеронском районном суде завершился судебный процесс по делу азербайджанского экс-депутата, который в нарушение режима карантина сыграл свадьбу дочери, и его свата Ровшана Мустафаева.
Как сообщает в субботу Day.Az, решением суда экс-депутат Ильхам Алиев и Ровшан Мустафаев, признанные виновными по статье 211 Кодекса об административных проступках, арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.
Отметим, что на днях распространились кадры со свадьбы дочери экс-депутата Ильхама Алиева.
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