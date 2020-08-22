https://news.day.az/society/1264422.html Страшное ДТП в Гаджигабуле, много пострадавших - ФОТО
Страшное ДТП в Гаджигабуле, много пострадавших - ФОТО
На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Пирсаат Гаджигабульского района, столкнулись два автомобиля марки "Mercedes".
Как сообщает Day.Az, в результате аварии получили ранения 5 человек.
Все пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу, состояние трех из них тяжелое.
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