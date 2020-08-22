Страшное ДТП в Гаджигабуле, много пострадавших

На участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Пирсаат Гаджигабульского района, столкнулись два автомобиля марки "Mercedes".

Как сообщает Day.Az, в результате аварии получили ранения 5 человек.

Все пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу, состояние трех из них тяжелое.