https://news.day.az/society/1264430.html В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 21 августа примерно в 18:00 на территории поселка Локбатан Гарадагского района автомобиль марки "DAF", за рулем которого находился иностранец Ю.Озбей, сбил переходившего дорогу мужчину в возрасте 60-65 лет. Пешеход скончался на месте происшествия.
По факту в Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.
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