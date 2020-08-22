В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 21 августа примерно в 18:00 на территории поселка Локбатан Гарадагского района автомобиль марки "DAF", за рулем которого находился иностранец Ю.Озбей, сбил переходившего дорогу мужчину в возрасте 60-65 лет. Пешеход скончался на месте происшествия.

По факту в Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.