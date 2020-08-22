В Аляте задержаны лица, пытавшиеся незаконно проехать через карантинный пост

Задержаны лица, пытавшиеся проехать через пост, нарушив требования карантинного режима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

21 августа на посту, установленном в связи с карантинным режимом на территории поселка Алят Гарадагского района, сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции остановили микроавтобус марки "Mercedes", за рулем которого находился житель Астаринского района Р.Искендеров.

В ходе проверки было установлено, что водитель микроавтобуса и его пассажир, житель Шабранского района А.Исаев пытались провести через пост в направлении районов 7 пассажиров, предоставив им за различную плату удостоверения личности, принадлежащие гражданам, прописанным в различных районах.

В отношении указанных 7 человек был составлен протокол по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а Р.Искендеров и А.Исаев отправлены для проведения расследования в 11-й отдел Гарадагского районного управления полиции.