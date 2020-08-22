Высота волн на Каспии достигла 5 метров

В Дашкесане, Гедабеке, Загатале, Грызе, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Агстафе, Балакене, Товузе, Шамкире, Евлахе, Дагкесемене (Газах), Шаруре, Гейгеле, Хыналыге, Джейранчоле прошли грозы и ливни. В результате проливных дождей прошли паводки в Балакенчае, Талачае и Загатале.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, согласно информации на 19:00 22 августа северо-западный ветер в Нефтчале усиливался до 28 метров в секунду, в Агстафе, Сальяне, Нахчыване, Загатале - до 18 метров в секунду, в Мингячевире, Шамкире - до 16 метров в секунду, в Баку - до 31 метра в секунду, на острое Чилов - до 26 метров в секунду, на острове Пираллахы - до 25 метров в секунду, в Маштаге, Сумгайыте - до 24 метров в секунду, в Аляте, на Нефтяных Камнях - до 22 метров в секунду, в Бина - до 19 метров в секунду.

Согласно информации станции на Нефтяных камнях, высота морских волн на Каспии достигла 5 метров.