В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 557 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 22-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 868 345 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 748 человек, 179 из них находятся в реанимации, а 24 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.