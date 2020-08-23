https://news.day.az/society/1264527.html В Азербайджане выпал снег - ФОТО
В Азербайджане выпал снег - ФОТО
Со вчерашнего вечера в северном регионе Азербайджана погода резко изменилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в горных и предгорных районах шел дождь, температура понизилась на несколько градусов. В высокогорных районах региона, расположенных выше 2000 м над уровнем моря, выпал снег.
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