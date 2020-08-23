https://news.day.az/society/1264532.html На бакинских дорогах снижена скорость движения автомобилей
На бакинских дорогах снижена скорость движения автомобилей
Скорость движения на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Мардакян и Зыхская дорога-аэропорт снижена по всем полосам из-за дождливых погодных условий.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).
Отмечается, что целью является обеспечение безопасности движения.
BNA рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы.
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