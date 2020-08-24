Ни один чиновник не может быть выше закона - события последних дней это показали

Должностные лица, общественные деятели, а также люди, чьи имена часто упоминаются в общественно-политической сфере деятельности, должны подавать пример своими действиями, а не превращаться в объект критики среди населения. К сожалению, среди нарушителей правил карантинного режима встречаются и такие граждане.

Об этом Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

Комментируя недавнюю информацию о свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, она назвала инцидент нарушением закона, а также проявлением морального разложения.

"Безалаберное поведение таких людей в обязательном порядке должно подвергаться решительному осуждению. В Азербайджане введен особый карантинный режим со многими ограничениями в целях обеспечения безопасности граждан и охраны здоровья. Учитывая положительную динамику в случаях инфицирования и выздоровления, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение применить ряд смягчающих мер с 10 августа.

В связи с серьезной угрозой COVID-19, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе траурных и свадебных церемоний, остается в силе. В этом случае грубые нарушения правил людьми, когда-то представленными в правительстве, не укладываются ни в какие рамки, и такие действия не могут быть оправданы", - полагает председатель.

Напомнив, что Азербайджан является правовым государством, она также отметила, что никто не может преобладать над законом, все равны перед законом и несут одинаковую ответственность за свои действия.

"Президент Ильхам Алиев является гарантом верховенства закона в стране. Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус", - подчеркнула она.

Говоря о важности публичного осуждения, председатель рассчитывает, что количество таких негативных случаев будет уменьшаться по мере роста общественной критики.

"Усиление общественного контроля в Азербайджане всегда находилось в приоритете главы государства. Считаю необходимым повысить активность общественности в данной борьбе. В результате сегодня любая попытка противодействия государству, обществу, законам и человечности встречает немедленный ответ", - резюмировала Махира Амиргусейнова.

Абдул Керимханов