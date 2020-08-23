Участвовавшие в свадьбе внучки Рамиза Мехтиева экс-министр и бывший ректор оштрафованы

Оштрафованы известные люди, участвовавшие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Day.Az, бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде за нарушение требований особого карантинного режима оштрафованы на 400 манатов.

В пресс-службе МВД информацию подтвердили.