Участвовавшие в свадьбе внучки Рамиза Мехтиева Сиявуш Новрузов и Омбудсмен оштрафованы

Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" депутат Сиявуш Новрузов, его супруга, Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, присутствовавшие на свадьбе внучки бывшего главы Администрации Президента, президента НАНА Рамиза Мехтиева, также были оштрафованы.

С.Новрузов и его супруга Сабина Алиева оштрафованы министерством внутренних дел на 400 манатов. Кроме того, на такую ​​же сумму оштрафована жена директора Государственной академической филармонии Мурада Адыгезалзаде Айсель Адыгезалзаде.

Факт подтвердили Trend в пресс-службе МВД, передает Day.Az.