https://news.day.az/society/1264577.html Экс-главе Билясувара продлили арест - Решение суда
Экс-главе Билясувара продлили арест - Решение суда
Продлен арест экс-главы Билясуварского района Махира Гулиева.
Как передает Day.Az, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.
На заседании под председательством судьи Шахина Абдуллаева было объявлено решение, согласно которому арест обвиняемого Махира Гулиева продлен еще на три месяца.
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