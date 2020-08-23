Экс-главе Билясувара продлили арест

Продлен арест экс-главы Билясуварского района Махира Гулиева.

Как передает Day.Az, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.

На заседании под председательством судьи Шахина Абдуллаева было объявлено решение, согласно которому арест обвиняемого Махира Гулиева продлен еще на три месяца.