Оштрафованы еще 17 человек за участие в свадьбе внучки Рамиза Мехтиева

Оштрафована еще одна группа лиц, участвовавших в свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Day.Az, за нарушение требований особого карантинного режима 17 человек оштрафованы на 400 манатов.

Отметим, что проведение свадьбы дочери 18 августа бывшим депутатом Милли Меджлиса, зятем президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева Ильхамом Алиевым вопреки решению правительства и Оперативного штаба при Кабинете министров вызвало в обществе негодование. Граждане призвали в соцсетях и прессе осудить эти действия и наказать нарушителей карантинного режима.

22 августа И.Алиев и его сват Ровшан Мустафаев предстали перед судом. Суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Решением суда им назначен административный арест на 15 суток.

Сегодня бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, бывший министр связи и высоких технологий, советник президента НАНА Али Аббасов, директор Азербайджанской государственной академической филармонии Мурад Адыгезалзаде за нарушение особого карантинного режима были оштрафованы на 400 манатов.