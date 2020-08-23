https://news.day.az/society/1264606.html Скончавшийся в Италии азербайджанский певец похоронен в Баку - ФОТО
Скончавшийся в Италии азербайджанский певец похоронен в Баку - ФОТО
Сегодня в Баку состоялись похороны выдающегося оперного певца, бывшего солиста театра "Ла Скала" Эльдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанский вокалист Эльдар Алиев, покоривший своим великим талантом, непревзойденным тембром мировую оперную сцену, скончался 4 августа в возрасте 49 лет в итальянском городе Милан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре