В Азербайджане за сутки выявлено 169 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 151

В Азербайджане за сутки выявлено 169 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 151, скончались трое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 35 274 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 993, скончались 518 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 763 человек.