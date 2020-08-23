https://news.day.az/society/1264627.html В Азербайджане за сутки выявлено 169 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 151 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 169 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 151 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 169 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 151, скончались трое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 274 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 993, скончались 518 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 763 человек.
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