https://news.day.az/society/1264642.html В Сети появились кадры участия дочери генерала Полада Гашимова в интеллектуальном конкурсе - ВИДЕО
В Сети появились кадры участия дочери генерала Полада Гашимова в интеллектуальном конкурсе - ВИДЕО
Дочь генерал-майора Полада Гашимова, героически погибшего во время провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, Айбениз Гашимова принимала участие в программе "Отличник", транслируемого Общественным телеканалом.
Как сообщает Day.Az, телеканал распространил соответствующие видеокадры в своем аккаунте в соцсетях.
В передаче принимал участие и сам Полад Гашимов, которого можно увидеть среди зрителей программы.
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