В Сети появились кадры участия дочери генерала Полада Гашимова в интеллектуальном конкурсе

Дочь генерал-майора Полада Гашимова, героически погибшего во время провокации ВС Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, Айбениз Гашимова принимала участие в программе "Отличник", транслируемого Общественным телеканалом.

Как сообщает Day.Az, телеканал распространил соответствующие видеокадры в своем аккаунте в соцсетях.

В передаче принимал участие и сам Полад Гашимов, которого можно увидеть среди зрителей программы.