TƏBİB назвал количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 432 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 23-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 873 777 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 763 человек, 183 из них находятся в реанимации, а 21 человек подключен к аппаратам искусственного дыхания.