Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медстрахования

Обнародовано подробное разъяснение решения Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении порядка создания страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию и их использованию".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создает страховые резервы в размере четырех процентов от сформированных фондов обязательного медицинского страхования.

Как сообщили Trend в Госагентстве, эти средства используются при развитии инфляции, изменений обменного курса, военного или чрезвычайного положения или когда расходы Агентства увеличиваются из-за других непредвиденных ситуаций.

Обстоятельства, дающие основание на использование страховых резервов и использование резервов в указанных случаях, определяются на основании решения Агентства и направлены на обеспечение стабильности страховых операций Агентства.