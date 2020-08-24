В Азербайджане завершился процесс перевода студентов.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, прием электронных заявлений начался 17 августа и завершился 23 числа.

Перевод студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом либо изменение специальности, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений страны на уровень магистратуры осуществляется на сайте transfer.edu.az.

Лица, обратившиеся на портал, имеют возможность выбрать учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого студенты могут определить, соответствуют ли они необходимым критериям.