https://news.day.az/society/1264752.html Изменен маршрут бакинского автобуса
Изменен маршрут бакинского автобуса
В Баку в связи с проведением на ул. Алияра Алиева ремонтных работ изменена схема движения автобуса № 24, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Было отмечено, что движение транспортных средств на этом участке поэтапно ограничивается.
"Схема движения автобуса № 24, курсирующего от станции метро "Нариман Нариманов" до пос. Бакиханова, временно изменена, и он сейчас движется по маршруту ул. Тебриз - ул. Ага Нейматуллы - ул. Ю.Чеменземинли - ул. А.Алиева", - сказали в БТА.
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