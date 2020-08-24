Генпрокуратура провела спецоперацию в Гяндже

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провело спецоперацию в Гяндже, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о данной операции.