https://news.day.az/society/1264753.html Генпрокуратура провела спецоперацию в Гяндже
Генпрокуратура провела спецоперацию в Гяндже
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провело спецоперацию в Гяндже, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о данной операции.
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