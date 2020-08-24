Для обучения в дошкольных группах в Баку зарегистрировались более 17 тысяч детей

Продолжается электронная регистрация детей в дошкольные группы общеобразовательных учреждений, входящих в подчинение Управления образования города Баку (УОГБ).

Как сообщили Day.Az в управлении, по данным на 11:00 24 августа, поступило 17 869 электронных обращений.

Электронный процесс размещения начался 18 августа и продлится до 14 сентября.

Родители (другие законные представители) посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az могут зарегистрировать детей по своему удостоверению личности и по удостоверению личности ребенка. К обучению в дошкольных группах привлекаются дети 2015 года рождения.