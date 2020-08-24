https://news.day.az/society/1264772.html Для обучения в дошкольных группах в Баку зарегистрировались более 17 тысяч детей
Для обучения в дошкольных группах в Баку зарегистрировались более 17 тысяч детей
Продолжается электронная регистрация детей в дошкольные группы общеобразовательных учреждений, входящих в подчинение Управления образования города Баку (УОГБ).
Как сообщили Day.Az в управлении, по данным на 11:00 24 августа, поступило 17 869 электронных обращений.
Электронный процесс размещения начался 18 августа и продлится до 14 сентября.
Родители (другие законные представители) посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az могут зарегистрировать детей по своему удостоверению личности и по удостоверению личности ребенка. К обучению в дошкольных группах привлекаются дети 2015 года рождения.
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