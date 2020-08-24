https://news.day.az/society/1264780.html На одной из улиц Баку ограничено движение - К сведению водителей
На одной из улиц Баку ограничено движение - К сведению водителей
В связи с ремонтными работами поэтапно ограничивается движение на улице Алияра Алиева.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
По этой причине маршрут линейного автобуса № 24 временно изменен и теперь пролегает через улицы Тебриз, Ага Нематуллы, Юсифа Везира Чеменземинли и Алияра Алиева.
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