На одной из улиц Баку ограничено движение

В связи с ремонтными работами поэтапно ограничивается движение на улице Алияра Алиева.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

По этой причине маршрут линейного автобуса № 24 временно изменен и теперь пролегает через улицы Тебриз, Ага Нематуллы, Юсифа Везира Чеменземинли и Алияра Алиева.