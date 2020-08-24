НАНА опровергла информацию об уходе Рамиза Мехтиева в отпуск

Сегодня некоторые средства массовой информации распространили информацию о том, что президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев находится в отпуске, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью печати и информации НАНА Азербайджана:

"Связь НАНА с общественностью и СМИ осуществляет отдел по связям с общественностью печати и информации Аппарата Президиума, и с нашей стороны официальная информация об этом не распространялась. Сообщаем, что академик Рамиз Мехтиев не вышел в отпуск, а продолжает работать".