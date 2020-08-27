Серологические тесты - лучший способ выявить иммунитет к коронавирусу

Наряду с методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также компьютерной томографией, одним из основных методов исследования COVID-19 является серологическое исследование.

Серологические тесты (от латинского serum - сыворотка, т.е. лабораторные тесты, в качестве биологического материала иcпользующие сыворотку пациента). Серологические тесты основаны на определении антигена или антител в организме.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член Комитета здравоохранения Анатолий Рафаилов.

По его словам, основной целью проведения серологических тестов является специфическая, чувствительная, быстрая и массовая диагностика определяемого возбудителя.

"В случае определения антител к тому или иному возбудителю инфекционного заболевания, исследуется наличие и уровень антител к этому возбудителю. Этот метод позволяет определить количество людей, имеющих иммунитет и не восприимчивых к той или иной инфекции", - отметил парламентарий.

Поясняя принцип проведения данных тестов, депутат заявил, что серологические тесты проводятся по принципу взаимодействия антиген-антитело.

"Основные типы серологических реакций - реакция агглютинации, реакция преципитации, реакция нейтрализации, реакция с участием комплемента, а также реакция с использованием меченных антигенов или антител", - перечислил А.Рафаилов.

Как подчеркнул наш собеседник, серологические тесты являются быстрыми, специфичными, чувствительными и экономически выгодными тестами для диагностики той или иной инфекции или определения иммунитета к ней.

"Серологические тесты позволяют охватывать большие слои населения. Обычно ответ выходит в течение одного рабочего дня. Для проведения теста не требуется специальная подготовка пациента. Проведение серологических тестов на наличие антител к новому коронавирусу (COVID-19) позволит получить ответ о наличии иммунитета в популяции к данному вирусу. Это поможет в принятии решений о целесообразности введения карантина и других ограничительных мероприятий, вакцинации населения, ожидаемого количества заболевших при новых вспышках инфекции", - заключил Анатолий Рафаилов.

Напомним, что в Азербайджане серологические тесты будут проводиться среди граждан в возрасте 18-65 лет методом случайного отбора. Для этого из колл-центра будут звонить случайно выбранным лицам.

На начальном этапе исследования планируется провести в Баку, Сумгайыте и Гяндже. Исследования будут проводиться реагентами немецкой компании EUROIMMUN, закупленными государством.

Абдул Керимханов