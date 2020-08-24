Центры "Службы ASAN" поулчили ряд функций миграционной службы

Согласно указу Президента Азербайджана от 21 августа 2020 года, продление срока временного пребывания в стране иностранцев (визовый срок и 90-дневный срок безвизового пребывания), принятие, восстановление и отказ от гражданства, прием обращений по выдаче справок по направлениям работы Миграционной службы (по регистрации по месту пребывания, по рассмотрению обращений и пр.) будут осуществлять все Центры "Службы ASAN ", сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу.

В городах и районах, где нет Центров "Службы ASAN ", следует обращаться в региональные миграционные управления.