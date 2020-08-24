Будьте бдительны при получении такого СМС-сообщения

В последнее время на мобильные телефоны некоторых граждан поступают СМС о том, что на их счет переведены средства в размере 10 манатов. Спустя некоторое время лицо, якобы, перечислившее эти средства, звонит и просит вернуть эти 10 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, так как обычно такие СМС-сообщения поступают от операторов мобильной сети либо служб по онлайн-оплате, люди не обращают внимание на отправителя, и в результате встречаются и люди, возвращающие эти средства. Однако, обратив внимание на номер отправителя, становится ясно, что сообщение поступило от абонента мобильной связи.

Содержание таких сообщений следующее:

"Уважаемый абонент! Абонент с номером 050-***-**-** пополнил ваш баланс на 10 манатов".

Одной из обманутых таким способом стала Зарина Алекперова, которая обратилась в данной связи в правоохранительные органы. По ее словам, сразу после поступившего СМС-сообщения, отправитель позвонил и попросил вернуть средства обратно.