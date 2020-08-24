Лица, потерявшие родителей, получат пособие в период обучения в профучилищах

В Азербайджане внесены изменения в постановление Кабинета министров "О мерах по улучшению социальной защиты потерявших родителей и лишившихся родительской опеки детей".

Как сообщает в понедельник Day.Az, потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, обучающимся в учреждениях профессионального образования, будет оказана помощь. Таким образом, закупка учебников и школьных принадлежностей в период их обучения будет осуществляться за счет учреждения, в котором они учатся, либо вместо учебников и школьных принадлежностей им будет выдано пособие в размере 36 манатов.

Другое изменение предусматривает выдачу потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, являющимся выпускниками этих учебных заведений, сезонной одежды и обуви на сумму 27,5 маната, а также единовременной выплаты в сумме не ниже двухкратного размера среднемесячной зарплаты по республике.