https://news.day.az/society/1264960.html В Гобустанском районе перевернулся микроавтобус, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В Гобустанском районе перевернулся микроавтобус, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В Гобустанском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в аварию попал микроавтобус, перевозивший пассажиров из Баку в Загаталы.
ДТП произошло вблизи поселка Мерезе. Перевернулся Mercedes Vita, в результате один человек скончался, несколько получили травмы.
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