В Гобустанском районе перевернулся микроавтобус, есть погибший и пострадавшие

В Гобустанском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в аварию попал микроавтобус, перевозивший пассажиров из Баку в Загаталы.

ДТП произошло вблизи поселка Мерезе. Перевернулся Mercedes Vita, в результате один человек скончался, несколько получили травмы.