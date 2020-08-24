Эти лица освобождены от коммунальных выплат

Кабинет министров внес изменение в "Устав социального учреждения "Дом выпускника" для выпускников учебных заведений, лишенных родительской опеки и детских социальных учреждений, находящихся в подчинении Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, изменение связано с лицами, обучающимися на очном отделении профтехучилищ и поселившимися в социальном учреждении "Дом выпускника".

В соответствии с изменением, коммунальные расходы лиц в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении профтехучилищ и поселившихся в социальном учреждении "Дом выпускника" на протяжении всего периода обучения, будет оплачивать социальное учреждение "Дом выпускника".

Отметим, социальное учреждение "Дом выпускника" предназначено для выпускников, потерявших родителей и лишенных родительской опеки.