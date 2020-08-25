https://news.day.az/society/1265003.html В Баку микроавтобус сбил мотоциклиста
В Баку микроавтобус сбил мотоциклиста
В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает АПА, авария произошла около станции метро "Ахмедлы".
По сообщению, 21-летний Фараджов Орхан Нариман оглу, управляя мотоциклом, нарушил требование знака, запрещающего поворот, в результате, в него врезался микроавтобус марки Mercedes.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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