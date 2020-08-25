В Баку микроавтобус сбил мотоциклиста

В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает АПА, авария произошла около станции метро "Ахмедлы".

По сообщению, 21-летний Фараджов Орхан Нариман оглу, управляя мотоциклом, нарушил требование знака, запрещающего поворот, в результате, в него врезался микроавтобус марки Mercedes.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.