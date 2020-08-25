https://news.day.az/society/1265037.html Сегодня в Азербайджане пройдут тестовые экзамены для учителей
Сегодня в Азербайджане пройдут тестовые экзамены для учителей
Сегодня в Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих работать учителями азербайджанского языка и начальных классов, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
В экзаменах ожидается участие 3506 кандидатов. Тестовые экзамены проводятся в 17 регионах республики.
Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов.
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