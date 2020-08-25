Объявлен конкурс по приему на вакантные места в магистратуре

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений и НАНА. Выбор программы и специализации пройдет с 25 по 31 августа.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием на вакантные места магистратур высших учебных заведений и НАНА на 2020/2021 учебный год, проводится на основе баллов, набранных на вступительном экзамене 23 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе на вакантные места бакалавры должны войти в соответствующий раздел на сайте ГЭЦ до 23:59 31 августа и подтвердить коды выбранных ими специальностей в "Заявление на выбор специализации бакалавра".

Каждый бакалавр может выбрать коды до 20 специальностей, относящихся к программе экзамена и специальность, которую он закончил.