В Баку выявлено кафе, нарушившее карантин

В Пираллахинском районе столицы выявлено кафе, нарушившее карантинный режим и работавшее вне положенного времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками районного отделения полиции на улице Азизбекова, было обнаружено кафе, где в закрытых кабинетах использовался кальян.

8 человек, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, были приглашены в отделение полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные материалы о владельце объекта направлены в районный суд.