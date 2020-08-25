https://news.day.az/society/1265080.html В Баку выявлено кафе, нарушившее карантин - ФОТО
В Баку выявлено кафе, нарушившее карантин - ФОТО
В Пираллахинском районе столицы выявлено кафе, нарушившее карантинный режим и работавшее вне положенного времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками районного отделения полиции на улице Азизбекова, было обнаружено кафе, где в закрытых кабинетах использовался кальян.
8 человек, нарушивших санитарно-эпидемиологические нормы, были приглашены в отделение полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные материалы о владельце объекта направлены в районный суд.
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