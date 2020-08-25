В Азербайджане предложили установить критерии для функционирования Домов торжеств

Функционирование Домов торжеств является немаловажным в секторе общепита и обслуживания. Это также важно и с точки зрения обеспечения занятости населения.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что работа Домов торжеств создает потребность в продуктах питания, а также использует труд людей, работающих в других секторах обслуживания. Если учесть, что неизвестно когда закончится пандемия, то можно установить критерии для функционирования Домов торжеств, которым было бы разрешено работать в рамках этих критериев. Это можно сделать поэтапно, с соблюдением ограничения числа гостей, расстояния между столами, а также с установлением других критериев".