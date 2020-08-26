Ограничения на проведение траурных церемоний помогут избежать роста случаев COVID-19

Ежегодное отмечание месяца Мухаррам в соответствии с нормами ислама является проявлением религиозной свободы, приверженности нашим духовным ценностям, а также верности нашим убеждениям. Однако нынешняя реальность такова, что во время пандемии, создавшая проблемы в проведении религиозных обрядов, богослужения проводятся в соответствии с требованиями времени.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Как отметила наша собеседница, ограничения на проведение траурных церемоний введены во избежание большего числа случаев инфицирования. Депутат считает, что если проведение богослужений в мечетях было бы разрешено, это привело бы к вспышке количества случаев заражения коронавирусом ввиду массовости религиозного мероприятия.

"Отсрочка паломничества хаджа из-за пандемии является наглядным примером усилий по предотвращению распространения COVID-19 и заботы о гражданах. По этой же причине в день Ашура предусмотрен ряд ограничений на выполнение некоторых ритуалов. Не только в в Азербайджане, но и во всех мусульманских странах проведение ритуалов этого дня дома считается более целесообразным", - подчеркнула она.

Приводя пример других стран, парламентарий напомнила, что согласно постановлению Национального комитета по борьбе с COVID-19 Ирана в мечетях провинции Тегеран запрещены все траурные церемонии в связи с месяцем Мухаррам.

В заключении депутат заявила, что главная цель ислама - призывать людей к единству, солидарности, состраданию и добрым делам.

"Участие в акции по сдаче крови в Центральном банке крови для помощи пациентам в день Ашура, дарование жизни тем, кто страдает от болезней является величайшим поступком. В этот день следует посещать детские дома, помогать малообеспеченным семьям и совершать другие добрые дела во имя человечества", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов