Опубликованы разъяснения к тестовым заданиям по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал разъяснения к тестовым заданиям на экзаменах, проведенных 20-21 августа 2020 года, в рамках приема в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в Центре, с вышеуказанными тестовыми заданиями и их разъяснениями могут ознакомиться абитуриенты, их родители, а также преподаватели и эксперты.

Электронную версию этих материалов можно получить на сайте ГЭЦ (в формате pdf), перейдя по ссылке.