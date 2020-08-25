https://news.day.az/society/1265166.html Опубликованы разъяснения к тестовым заданиям по I и IV группам специальностей
Опубликованы разъяснения к тестовым заданиям по I и IV группам специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал разъяснения к тестовым заданиям на экзаменах, проведенных 20-21 августа 2020 года, в рамках приема в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.
Как сообщили Day.Az в Центре, с вышеуказанными тестовыми заданиями и их разъяснениями могут ознакомиться абитуриенты, их родители, а также преподаватели и эксперты.
Электронную версию этих материалов можно получить на сайте ГЭЦ (в формате pdf), перейдя по ссылке.
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