В Азербайджане за сутки выявлено 133 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 86, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 35 559 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 190, скончался 521 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 848 человек.