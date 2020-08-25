https://news.day.az/society/1265199.html В Азербайджане за сутки выявлено 133 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 86 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 133 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 86 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 133 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 86, скончались двое, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 35 559 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 33 190, скончался 521 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 848 человек.
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