В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяц Мухаррам, как это было в Рамазан

В период пандемии коронавируса было бы целесообразнее, чтобы каждый проводил религиозные обряды у себя дома, в кругу семьи. Церемонии в связи с месяцем Мухаррам также следует проводить с соблюдением правил карантина.

Об этом во вторник сказал Trend полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог гаджи Шахин Гасанли, передает Day.Az.

По его словам, в связи с этим УМК также издало фетву.

"Как известно, из-за пандемии коронавируса мы живем в условиях особого карантинного режима. Он действует уже несколько месяцев. Сегодня весь мир вынужден жить по таким правилам, иначе вирус может привести к человеческим жертвам, или нанести серьезный ущерб здоровью людей. По этой причине в этом году не состоялся даже хадж, который считается чрезвычайно важным для мусульман. С этой точки зрения, как и во время Рамазана, мы должны соблюдать правила карантина и в месяце Мухаррам. В фетве Управления мусульман Кавказа также подчеркивается, что в этом году месяц Мухаррам должен проводиться в соответствии с правилами карантина, в мечетях не должны проводиться массовые мероприятия.

Люди должны проводить такие мероприятия дома, в кругу семьи. Это соответствует правилам карантина и также не запрещено нашей религией. В связи с этим мы неоднократно обращались к людям, и делаем это вновь, чтобы они соблюдали все эти требования для предотвращения распространения вируса, при этом ни одно из этих требований не противоречит нашей религии", - подчеркнул гаджи Шахин Гасанли.

Он подчеркнул, что защита людей и тех, кто их окружает, также является богоугодным поступком.

"Надеемся, что мы скоро преодолеем это бедствие и люди вернутся к нормальной жизни. Пусть люди на время проявят терпение, и за это терпение они будут вознаграждены Аллахом. Разумеется, грех подвергать опасности человеческое здоровье, и даже если человек по неосторожности стал причиной смерти других, то он несет ответственность за это ответственность", - добавил гаджи Шахин Гасанли.