В Азербайджане для повторного внутришкольного оценивания обратились около 20 тысяч учащихся

С учетом мероприятий, осуществляемых по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, решением Коллегии Министерства образования от 21.05.2020 года утвержден "Временный порядок проведения аттестации (внутришкольного оценивания) лиц, обучающихся на ступени общего образования".

Как передает Day.Az, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов. По его словам, в соответствии с документом, баллы и оценки учащихся за I полугодие учебного года приняты как итоговые баллы и оценки за учебный год. Учащимся V-VIII и X клаcсов, которые не согласны с годовыми оценками по каким-то предметам, предоставлена возможность повторно обратиться в общеобразовательные учреждения в связи с внутришкольным оцениванием. В связи с этим обратились около 20 тысяч учащихся.

Дж.Валехов отметил, что с учетом того, что на территории страны до 31 августа введен особый карантинный режим, процесс повторного оценивания знаний учащихся, которые не согласны с годовыми оценками или учащихся, знания которых не были оценены, рекомендуется провести 21-31 августа 2020 года с выбором одной или обеих нижеуказанных форм:

1. онлайн на платформе Microsoft Teams;

2. в школах под открытым небом.

Завсектором добавил, что переводы учащихся из класса в класс в II-VIII и X классах по итогам внутришкольного оценивания осуществляются на основании "Временных правил перевода учащихся общеобразовательных учреждений из класса в класс".