Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима

Принимая во внимание меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19, решением Коллегии министерства образования от 21.05.2020 утверждены "Временные правила аттестации (внутришкольного оценивания) учащихся общеобразовательных школ".

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов. По его словам, согласно правилам, баллы и оценки студентов за первую половину учебного года принимаются в качестве их годовых баллов и оценок за учебный год.

"Для учащихся V-VIII и X классов, не согласных с годовой оценкой по какому-либо предмету, была создана возможность подать заявление в общеобразовательное учреждение для организации переаттестации в школе. По предварительным данным с тем, чтобы использовать это право, обратились около 20 тысяч учащихся.

Учитывая, что до 31 августа 2020 года в стране действует особый карантинный режим, рекомендуется организовать переаттестацию с 21 по 31 августа в одной или в двух из следующих форм:

- в режиме онлайн посредством платформы Microsoft Teams;

- на территории школ под открытым небом.

Переаттестация под открытым небом проводится в соответствии с требованиями "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) во ходе экзаменов".

Для определения формы организации переаттестации руководство школы должно изучить материально-учебную базу, техническое оснащение школы, возможности доступа ученическо-преподавательского состава к интернет ресурсам, по результатам анализов принять решение о форме проведения переаттестации и проинформировать об этом учителей, родителей и учащихся.

В дополнение сообщается, что перевод из класса в класс учащихся V-VIII и X классов по итогам внутришкольного оценивания регулируется "Временными правилами перевода учащихся из класса в класс в общеобразовательных учреждениях"", - сказал Джасарат Валехов.