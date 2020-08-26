В Баку задержан пассажир, ударивший водителя из-за маски

В Баку задержали пассажира, ударившего водителя автобуса №13 за отказ надеть маску.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, подозреваемый в совершении инцидента житель поселка Масазыр Абшеронского района Анар Нехматли был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением уголовного розыска.

Он обвиняется по двум пунктам. Материалы будут отправлены в суд для принятия решения по нему в течение дня.

Напомним, что ранее водитель регулярного маршрутного автобуса №13 порекомендовал пассажиру правильно пользоваться защитной медицинской маской. Пассажир не сделал этого, поэтому водитель сказал, что не поведет автобус. В итоге пассажир ударил водителя.